Serie A Femminile, la Juventus torna a correre: Vansgaard-Girelli, 2-0 al Genoa
Si chiude la sesta giornata di Serie A Femminile con la vittoria della Juventus Women sul Genoa. 2-0 il risultato finale propiziato da due reti realizzate nel primo tempo: a segno prima Vansgaard al 23’ e poi la solita Girelli al 28’. Secondo tempo di gestione per le bianconere che riprendono la loro marcia in campionato.
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan 1-0
91’ Nischler
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter 1-0
82' Nielsen
Roma-Lazio 1-0
30' Di Guglielmo
Juventus-Genoa 2-0
23’ Vansgaard, 28’ Girelli
Classifica - Roma 15, Fiorentina 11, Como Women 12, Milan 9, Como Women 12, Napoli Women 10, Juventus 10, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5, Ternana Women 3