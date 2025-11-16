Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, ultima sfida valida per la fase a gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Tutto confermato tra gli azzurri con Gianluca Mancini confermato dal primo minuto. In attacco Pio Esposito affianca Retegui, c'è Locatelli in cabina di regia. Tra i pali torna capitan Donnarumma. Conferma i migliori anche il CT della Norvegia Solbakken: l'unico cambio rispetto alla gara di giovedì contro l'Estonia è Thorstvedt per Bobb
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. Commissario tecnico: Stale Solbakken.
Classifica gruppo I
Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)
Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)
Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)
Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)
Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)