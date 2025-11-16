Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"

Settimo risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila per il Novara, che espugna il campo dell’Alcione Milano confermando la propria crescita. In mixed zone, un soddisfatto Andrea Zanchetta ha analizzato il momento della squadra: “Una bella vittoria, abbiamo dimostrato di avere valori e di poter crescere ancora. Saper interpretare le partite in modi diversi è una qualità importante”.

Il tecnico sottolinea come il periodo positivo abbia effetti anche sulla testa dei giocatori: “La squadra corre tanto, fino alla fine. Più che una questione fisica, lo collego all’aspetto mentale. Quando arriva il risultato lavori meglio, c’è più tranquillità. Siamo un gruppo che ha bisogno di fiducia, e questi successi ci aiutano a stabilizzarci verso l’alto”.

Zanchetta riconosce però che il percorso non è concluso: “In campionato tutte hanno momenti di fiducia e momenti di difficoltà. Il nostro obiettivo è mantenere una linea più costante. I valori ci sono, dobbiamo tirarli fuori con continuità”.

Il finale sofferto, complice l’espulsione di Lorenzini, è uno dei temi da affrontare in vista del match contro il Renate: “In undici avevamo la gara in controllo, poi l’inferiorità numerica può creare timore. Una soluzione la troveremo, ma ora voglio godermi la vittoria almeno per un’ora. Il modulo conta fino a un certo punto: quello che cerchiamo di migliorare è atteggiamento, personalità e mentalità”.