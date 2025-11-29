Milan-Lazio, c'è anche il ct Gattuso. E la Curva Sud lo carica per il playoff: "Rompigli il c*lo"
C'è anche Gennaro Gattuso in tribuna a San Siro per Milan-Lazio. L'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, grande ex centrocampista rossonero, è stato omaggiato dalla Curva Sud con numerosi cori e applausi.
In particolare, si è potuto udire bene uno speciale incitamento in vista del playoff Mondiale di marzo: "Gattuso rompigli il c*lo".
Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. Allenatore: Sarri.