...con Joao Santos

Alessio Alaimo
Oggi alle 00:16A tu per tu
"L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada". Così a TuttoMercatoWeb.com Joao Santos, operatore di mercato, agente tra gli altri del centrocampista del Flamengo, Jorginho.

Jorginho pensa al Mondiale?
"Un calciatore in attività, che sta facendo molto bene in una squadra importante come il Flamengo e ha la possibilità di vincere la Libertadores e il campionato si, certo che ci pensa. Il suo sogno è quello di giocare un Mondiale. Se Gattuso ha bisogno, lui c'è".

Insomma, se serve...
"È a disposizione di Gattuso. Se il mister dovesse avere necessità di lui, ne sarebbe felice".

Che Serie A vede?
"Un bel campionato, che si deciderà tra marzo e aprile. Mi sembra un torneo entusiasmante. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Bello così. Credo comunque che il Napoli sia favorito".

Champions League: il Napoli sfida il Qarabag...
"Il Napoli incontrerà un avversario ostico. Il Qarabag ha calciatori che giocano insieme da tanto tempo, la sua forza è il collettivo. Questa squadra è in Champions e sta facendo bene, ma il progetto c'è da anni. Non c'è una stella, ma un collettivo forte. Undici calciatori che giocano l'uno per l'altro".

E lei sta già pensando al mercato di gennaio?
"Iniziamo a lavorare. Guardiamo già ad alcune opportunità. Vedremo. In A, in B ma anche in C dove al Perugia ci sono persone che stimo come Gaucci e Giovanni Tedesco".

