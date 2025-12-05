Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ascoli, Guiebre: "Vietato sottovalutare il Forlì. La mia famiglia vive là"

Luca Bargellini
Oggi alle 21:49Serie C
Raz Guiebre, centrocampista dell'Ascoli, ha parlato nel pomeriggio di oggi in conferenza stampa tornando ad analizzare il pareggio esterno con la Vis Pesaro prima di affrontare il tema della prossima sfida col Forlì:

“Con la Vis siamo stati bravi a riprendere il risultato dopo essere andati sotto di un gol, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori qualcosa in più, chi è subentrato ha acceso la fiamma. Mi prendo questo punto, ora la partita è in archivio, pensiamo alla prossima. Abbiamo rivisto le immagini e penso che abbiamo sbagliato alcune uscite, siamo stati poco precisi in alcuni passaggi e così abbiamo dato forza all’avversario. Non vuole essere un alibi, ma in campi così piccoli, in cui gli avversari riescono ad essere compatti, stretti e bassi non è facile giocare come siamo abituati”.

Sul ruolo che interpreta in campo e sul suo rendimento ha dichiarato: “Non sono proprio un terzino, il mio è un ruolo nuovo, che rivesto da cinque mesi. Mi spingo in avanti, ho più responsabilità a livello di gioco, devo sfruttare le mie qualità anche in posizioni diverse. Sto lavorando per entrare bene nell’ingranaggio e per aiutare la squadra a portare a casa i risultati. A livello personale, se ci basiamo su quanti assist e gol ho realizzato, non è il massimo, ma quando entro in campo do tutto, poi il resto viene da sé. Fino ad ora non penso di essere mai stato messo sotto o in difficoltà da qualcuno, poi c’è sempre da migliorare. Fisicamente mi sono ripreso completamente dall’infortunio, non ho più dolore e posso dare il mio contributo al 100%, anche a livello fisico”.

Per Guiebre la sfida di lunedì ha un sapore particolare: “Sono di Forlì, lì ci sono i miei genitori e i fratelli. Affronteremo una buona squadra, da non sottovalutare. E’ vero, ha ottenuto un punto in quattro partite, ma lunedì cercheranno di fare la loro partita. Ho fiducia in tutti i miei compagni, nel Mister e nello staff tecnico, ci stiamo preparando, daremo qual qualcosa in più per portare a casa il risultato”.

Sull’esclusione del Rimini, sua ex squadra, ha dichiarato: “Lì è iniziata la mia carriera, quindi sono dispiaciuto, non capisco come una piazza come Rimini possa fare sempre questa fine, spero esca prima possibile da questa situazione come ha sempre fatto”.

