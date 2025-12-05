Napoli, Lang punta la Juventus: "Si sente che non è come le altre partite"

Si avvicina la sfida del Napoli contro la Juventus, prevista domenica sera allo stadio Maradona. L'attaccante azzurro Noa Lang, recentemente rilanciato da Conte come titolare nel nuovo sistema di gioco, ha parlato in una intervista rilasciata a Radio CRC.

Sulla gara vinta contro la Roma: "Se credi in te stesso e nei tuoi compagni di squadra puoi fare la differenza: eravamo molto fiduciosi prima della partita. Giocare a Roma è molto difficile per l'atmosfera, ma abbiamo mostrato personalità e questo è ciò di cui hai bisogno in partite come questa. Abbiamo una squadra di qualità: se mostri personalità, non possono fermarti. A Roma abbiamo fatto vedere che non siamo andati lì solo per giocare, ma per dominare e prendere i tre punti e lo abbiamo dimostrato dal primo minuto. Siamo un gruppo speciale, con giocatori di esperienza e non. Attualmente abbiamo molti infortunati, ma penso si veda comunque che la squadra è brava ed in equilibrio. Abbiamo una squadra forte e credo che sia la chiave principale per il Napoli di ora".

Sulla prossima sfida alla Juventus: "Senti già nell'aria che qui non è un match come gli altri. Lo sapevo già prima di venire che è una partita importante. Come la stiamo preparando tatticamente? Credo sia meglio tenere in squadra certe dinamiche (ride, ndr). Sappiamo cosa fare, abbiamo qualità, ma dobbiamo mostrare personalità e prenderci responsabilità. Tatticamente non posso dire troppo, ma i piani ci sono. Sto imparando l'italiano, ma è molto difficile per me. Lo capisco, ma non lo parlo ancora bene. Piano piano, migliorerò".