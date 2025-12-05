Sassuolo, Thorstvedt passione scacchi: "Berardi la nostra Regina, Matic il Re. Io? Un cavallo"

Ai canali ufficiali della Serie A è intervenuto il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. Queste le sue parole, iniziando dalla prima rete in campionato realizzata contro il Pisa: "La partita contro il Pisa è stata difficile ma siamo riusciti a pareggiarla in extremis. Sono contento di aver segnato quel gol alla fine, forse ho esagerato un po' togliendomi la maglia ma avevo un sacco di emozioni dentro di me perché finora non ero riuscito a sfruttare le occasioni nel corso dell'anno. Quel gol è stato il primo dall'infortunio e mi ha reso molto contento, soprattutto perché è servito per prendere un punto importante in classifica".

Orami è un leader del Sassuolo.

"Mi sto divertendo tanto a giocare in questo gruppo. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione e io ho totalmente recuperato dall'infortunio. Per me è un onore riuscire a fare la mia parte, speriamo di fare grandi cose".

Sulla passione per gli scacchi.

"Amo giocare a scacchi. Mi aiuta a rilassarmi e a non pensare al calcio per un po'. In realtà calcio e scacchi sono simili da certi punti di vista: c'è tanta tattica, tanto posizionamento e controllo dello spazio".

Chi è la 'torre' della squadra?:

"La torre è qualcuno che gioca sulla fascia, quindi direi un terzino. Direi che Doig è un'ottima torre".

Chi invece il 'cavallo'?

"Mi ci vedo come cavallo. Perché può fare tre passi avanti e uno di lato, per cui come me si muove tra le linee avversarie".

Chi è l'alfiere?

"Dev'essere uno rapido, che corre per tutto il campo. Per questo dico Laurienté".

Il Re e la Regina?

"Sirei che sono i nostri giocatori più esperti, quelli che dettano la linea della squadra in campo: Domenico Berardi e Nemanja Matic. Dato che Berardi si muove di più lo metto come Regina, mentre Matic è il Re".

Sull'obettivo salvezza.

"Il mio obiettivo è aiutare la squadra al meglio delle possibilità Mi vedo come un leader del gruppo e voglio aiutare il Sassuolo a mantenere la Serie A e ad arrivare più in alto possibile. Mi piace fare gol e assist e spero che queste mie capacità possano portarci nelle zone alte della classifica".