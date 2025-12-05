Mondiale 2026, le potenziali rivali dell'Italia - Xhaka e tanto altro: guida alla Svizzera

Se supererà il play-off di marzo, l'Italia al Mondiale sarà nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

Sesta qualificazione consecutiva alla fase finale di un Mondiale per la Svizzera che da un po' di anni a questa parte ha la meglio dell'Italia nelle gare che contano. Un anno e mezzo fa ci ha eliminato dall'Europeo in Germania, nel percorso di qualificazione a Qatar 2022 ci ha costretto ai play-off persi poi contro la Nord Macedonia. Nelle ultime tre edizioni Mondiali la Svizzera è sempre stata eliminata agli ottavi di finale, tre anni fa tornò a casa dopo aver incassato un 6-1 contro il Portogallo.

La formazione

Squadra di grande esperienza, è composta da tanti giocatori che hanno militato o militano nella nostra Serie A. In attacco il centravanti è Embolo, calciatore dalla scorsa estate in forza al Rennes: a supportarlo l'ex Bologna Ndoye e Ruben Vargas del Siviglia. L'interista Akanji guida la difesa, il centrocampista del Sunderland Granit Xhaka a 33 anni resta il faro del centrocampo.

Svizzera (4-3-3) - Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Rieder, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.

La stella - Granit Xhaka

Carriera ad altissimi livelli vissuta tra Borussia Mönchengladbach, Arsenal e Bayer Leverkusen, la scorsa estate è tornato in Premier League per vestire la maglia del Sunderland. In nazionale da quasi 15 anni, ha realizzato 16 reti in 143 presenze.

Commissario tecnico - Murat Yakin

Alla guida della Svizzera dal 2021, da calciatore ha vestito la maglia della nazionale elvetica 49 volte e ha giocato allo Stoccarda, al Kaiserslautern e al Fenerbahce oltre che in patria con le maglie di Grasshoppers e Basilea. Prima di diventare CT della Svizzera ha allenato quasi sempre nel campionato locale con la stagione 2014/15 alla guida dello Spartak Mosca come unica eccezione.