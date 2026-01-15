Italia-Irlanda del Nord, da venerdì 6 febbraio in vendita i biglietti per i playoff

Inizierà alle ore 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo.

La prima fase di vendita, che si terrà dal 6 al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card. Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65. I prezzi dei tagliandi verranno resi noti nei prossimi giorni.

L’Italia è imbattuta a Bergamo, dove tornerà a giocare sei mesi dopo il netto successo (5-0) con l’Estonia nel giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020).