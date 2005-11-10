Italia, Kayode confermato a destra. Barella torna titolare contro la Turchia

L’Italia si prepara alla sfida contro la Turchia, in programma domani sera alla DHL Arena, e dalle ultime indicazioni emerge una conferma importante: Michael Kayode dovrebbe partire ancora titolare sulla fascia destra. Il commissario tecnico Roberto Mancini sembra intenzionato a dare continuità al giovane esterno, reduce da una buona prestazione e ormai sempre più inserito nei meccanismi della Nazionale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma, resta probabile la conferma della coppia centrale composta da Alessandro Bastoni e Giovanni Leoni, mentre sulla fascia sinistra resta da valutare la situazione di Andrea Cambiaso.

Barella torna al centro del gioco

La novità più importante dovrebbe arrivare a centrocampo, dove Nicolò Barella è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il centrocampista dell’Inter, rimasto fuori dall’undici iniziale nell’ultima gara, dovrebbe tornare dal primo minuto in una partita che Gattuso considera importante per proseguire il percorso di crescita della squadra. Accanto a lui potrebbe trovare spazio Sandro Tonali, mentre resta da definire la composizione definitiva della mediana.

Cambiaso resta da valutare

Uno dei principali dubbi riguarda proprio Cambiaso, che non è ancora al meglio e verrà monitorato fino alle ultime ore prima della partita. Gattuso vuole evitare rischi inutili, anche considerando gli impegni ravvicinati e la necessità di mantenere alto il livello fisico del gruppo. La gara contro la Turchia rappresenterà così un altro banco di prova importante per gli azzurri, chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni e a consolidare nuove gerarchie in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.