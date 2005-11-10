Il futuro di Bernabé tiene sulle spine il Parma: c'è stallo sul rinnovo a meno di 9 mesi dalla scadenza

In casa Parma, dopo l'addio di Cuesta, i riflettori sono tutti puntati su un altro spagnolo ossia Adrian Bernabé e su un futuro che, almeno per il momento, resta tutto da definire. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il centrocampista ha il contratto con il club ducale in scadenza nell’estate 2027. Una situazione da monitorare, soprattutto considerando che da gennaio il giocatore sarà libero, secondo regolamento, di parlare con altri club in vista del futuro. Al momento, però, il dialogo tra il Parma e gli agenti di Bernabé per il rinnovo non è ancora decollato.

Tanti club alla finestra

La situazione, inevitabilmente, non è passata inosservata. Sono infatti diverse le società, sia italiane che estere, che stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del caso Bernabé. Il centrocampista rappresenta un profilo particolarmente interessante sul mercato e la mancata apertura delle trattative per il rinnovo potrebbe aumentare ulteriormente l’attenzione.

Bernabé allontana il mercato, ma...

Il giocatore, nelle scorse settimane, ha ribadito il proprio legame con l’ambiente emiliano. "Io qui sto benissimo, mi sento a casa", messaggio che però non ha ancora trovato un corrispettivo sul piano contrattuale. Il futuro resta quindi tutto da scrivere, con la società emiliana che dovrà valutare come muoversi nei prossimi mesi per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza. Una cosa è certa, nei prossimi mesi il futuro dello spagnolo sarà uno dei dossier più delicati sul tavolo di Cherubini e soci.