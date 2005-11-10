Roma, Gasp pensa già a gennaio: non sono tramontati quattro esterni già cercati in estate

Nonostante il primo posto, i gol a raffica e i tanti protagonisti offensivi, Gian Piero Gasperini non sembra intenzionato ad accontentarsi. Lo ha ribadito anche al Festival di Trento, quando alla domanda su un possibile attaccante a gennaio ha risposto con il sorriso: "Bellissima". Il concetto è chiaro, scrive Il Messaggero, a gennaio la Roma andrà ancora alla ricerca di un esterno offensivo, con l’ipotesi di intervenire anche sulla corsia a tutta fascia, dove potrebbe tornare d’attualità il nome di Oosterwolde.

I fantastici quattro

Per il ruolo offensivo, invece, restano quattro i profili sotto osservazione: Leweling, Gittens, Luiz Henrique ed Endrick. Un elemento li accomuna: stanno trovando poco spazio nei rispettivi club. Gittens, il preferito di Gasperini, non ha ancora esordito in Premier League con il Chelsea e si è anche fermato per un problema alla caviglia con l’Under 21 inglese. Leweling ha collezionato appena 146 minuti allo Stoccarda, senza mai partire titolare, mentre la situazione in Nazionale è diventata più complicata.

Le piste brasiliane

Più complessi gli scenari che riguardano Luiz Henrique ed Endrick. Il brasiliano è rimasto in Russia per questioni burocratiche che hanno fatto saltare l’operazione in estate, mentre l’attaccante del Real Madrid è praticamente sparito dalle rotazioni, nonostante le parole di stima di Mourinho. Molto potrebbe dipendere dalle decisioni UEFA sul Settlement Agreement. La formula del prestito con diritto di riscatto, respinta in estate, potrebbe tornare così sul tavolo e diventare la chiave per regalare a Gasperini il rinforzo richiesto.