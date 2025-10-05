Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scellerato

Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scelleratoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 16:53Serie A
di Marco Pieracci

Risultato finale: Bologna-Pisa 4-0

BOLOGNA
Skorupski sv - Pomeriggio in modalità aereo, potrebbe anche assentarsi: si toglie i guantoni senza averli nemmeno sporcati.

Zortea 6,5 - Ingaggia un duello a base di sprint con Leris, rispetto all'esperienza di Cagliari deve curare maggiormente la fase difensiva.

Heggem 6,5 - Essenziale, flemma tipicamente nordica, applica inflessibile la sua legge insindacabile: non sbaglia un singolo intervento.

Lucumi 6,5 - Nei recuperi in campo aperto è la solita garanzia, si fida dei suoi mezzi e fa bene: Nzola e Meister trovano sempre chiuso.

Miranda 6,5 - In crescita: non è ancora il terzino a tutto campo ammirato a tratti la scorsa stagione, ma si sta avvicinando a quei livelli.

Moro 7 - Azzarda un retropassaggio suicida, non sfruttato da Tramoni, ma si fa perdonare su calcio da fermo: pennella il raddoppio. Dal 72' Pobega 6 - Gestisce le operazioni in scioltezza.

Freuler 7 - Direttore di un'orchestra meravigliosamente intonata, è sempre al centro di tutto: impressionante la facilità con cui macina gioco.

Orsolini 7 - Elettrico ogni volta che entra in possesso del pallone, manda fuori giri Bonfanti dando il là al vantaggio, mette il sigillo sul tris. Dal 46' Bernardeschi 6,5 - Ispirato, rischia un po' di giocate: reclama inutilmente il rigore.

Odgaard 7 - Ormai definitivamente recuperato, si è ripreso la trequarti: destabilizza col suo movimento fra le linee, partecipa alla goleada. Dal 56' Fabbian 6 - Qualche errorino in appoggio, chiude da punta: cerca ossessivamente l'inserimento vincente.

Cambiaghi 7,5 - La chiamata di Gattuso pare avergli messo le ali, diventa il peggior incubo per il Pisa: gol, espulsione procurata e assist. Dal 56' Rowe 6 - Cerca il gol memorabile, si danna per trovarlo: forse serviva maggior concretezza ma il risultato glielo concede.

Dallinga 6,5 - In ritardo sui cross, sciupone quando si presenta a tu per tu con Semper ma si riscatta almeno in parte confezionando un paio di assist. Dal 75' Dominguez sv

Vincenzo Italiano 7,5 - Partita a senso unico, dominata in lungo e in largo: la terza vittoria consecutiva in casa è poco più di una formalità.

PISA
Semper 6 - Apre l'ombrello per cercare riparo dalla grandinata: sbarra la strada Dallinga, salva di piede, ma ne prende quattro.

Canestrelli 4 - Il timing della chiusura su Cambiaghi non è perfetto, poi calano le tenebre: senza protezione viene preso d'infilata.

Caracciolo 4,5 - Dopo l'espulsione di Touré la difesa imbarca acqua da tutte le parti, cerca di limitare i danni: si immola su Rowe.

Bonfanti 4 - Orsolini lo lascia sul posto creando le premesse per il primo gol, da lì in avanti il suo primo tempo diventa un calvario. Dal 46' Angori 5 - Ingresso in tono minore, patisce la verve di Bernardeschi.

Touré 3 - Cambiaghi lo manda letteralmente in crisi, non riesce a tenerne il passo e va nel panico: scellerato il fallo da rosso, equivale a una condanna.

Vural 5 - La scelta di Gilardino per dare un po' di qualità alla mediana, il talento si intravede ma anche una certa fragilità di fondo. Dal 62' Cuadrado 5 - Fa 400 presenze tonde in Serie A, ma c'è poco da festeggiare: non alza il ritmo.

Marin 4 - Eredita le funzioni in mezzo del grande assente Aebischer, non ne garantisce lo stesso filtro davanti la difesa: Freuler se lo mangia.

Akinsanmiro 4,5 - Migliore in campo per distacco nel derby, stavolta recita il ruolo di comparsa: sballottato qua è là, va in confusione anche lui.

Leris 4,5 - Passo indietro deciso rispetto alle ultime uscite, si dedica quasi esclusivamente al contenimento: manca la spinta a sinistra. Dal 78' Calabresi sv

Nzola 4,5 - Rispedito al mittente dai centrali rossoblù, cerca di attaccare la profondità ma non viene mai innescato: si scoraggia subito. Dal 78' Buffon sv

Tramoni 4 - Riproposto come seconda punta, sgravato da troppi compiti difensivi ma è tutto inutile: si impappina davanti a Skorupski. Dal 46' Meister 4,5 - Non pervenuto, presenza misteriosa.

Alberto Gilardino 4 - Le correzioni dopo l'inferiorità numerica sembrano tardive, anche se il divario tecnico è abissale e i limiti di squadra oggettivi.

Articoli correlati
Cambiaghi MVP nel Bologna. E ora la Nazionale: "Italiano mi ha detto giocare come... Cambiaghi MVP nel Bologna. E ora la Nazionale: "Italiano mi ha detto giocare come so fare"
Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"... Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Bologna, dalla promessa di Valles al premio Nazionale: Cambiaghi in azzurro Bologna, dalla promessa di Valles al premio Nazionale: Cambiaghi in azzurro
Altre notizie Serie A
Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"... Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma... Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo... Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo... Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno... Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno di Allegri a Torino
Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due... Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due club in Europa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
1 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
2 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
3 Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
5 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Immagine top news n.1 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Immagine top news n.2 Il 'problema' De Bruyne accende la rimonta e Conte torna primo. Ma è un Napoli a due facce
Immagine top news n.3 Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti
Immagine top news n.4 Elogio dell’Allegrismo, Juventus-Milan è la partita perfetta secondo Brera. 0-0, lo Stadium fischia
Immagine top news n.5 Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola
Immagine top news n.6 Juventus-Milan, allo Stadium il ritorno di Allegri e non solo. C'è anche John Elkann
Immagine top news n.7 Brivido Napoli, ma Conte torna a vincere anche in Serie A: Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Immagine news Serie A n.2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Immagine news Serie A n.4 Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Immagine news Serie A n.6 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Modena si riprende il primo posto: Gliozzi e Mendes stendono l'Entella
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Nella ripresa mancato l'aspetto caratteriale. L'ha vinta il pubblico"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati: "A fine primo tempo eravamo all'inferno e siamo saltati fuori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"
Immagine news Serie C n.4 Torres in crisi, ma il DS Colombino conferma Pazienza: "Crediamo in lui"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Cosenza, l'Inter U23 pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Vezzoni: "Punto importante, sono felice per la reazione della squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso