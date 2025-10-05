Nesta sulla corsa-Scudetto: "L'Inter è più attrezzata del Napoli per reggere i tre fronti"

L'ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Nesta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato anche della lotta Scudetto: "Se il Milan può vincerlo? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo Scudetto, ma non è che non possa farlo.

Chi è più attrezzato per lo Scudetto? "L'Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno. Il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L'Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione".

Su Modric: “Vederlo in campo è una bellezza, mi ha in entusiasmato. Era dei tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. Con altri 2-3 pezzi diventa ancora più interessante, mi auguro che questo sia un punto di partenza”.