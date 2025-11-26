Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mondiale 2026, che attesa: 2 milioni di biglietti venduti senza conoscere le partite

Mondiale 2026, che attesa: 2 milioni di biglietti venduti senza conoscere le partite TUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 22:41Calcio estero
Daniele Najjar

Mancano ancora più di sei mesi alla partita inaugurale della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, ma sta crescendo a dismisura l'attesa dei fan dei vari Paesi per quello che secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sarà il "Mondiale più bello di sempre".

Come riporta Kicker dal massimo organo mondiale del calcio arriva la notizia che sono già stati venduti quasi due milioni di biglietti. I possessori dei biglietti non sanno nemmeno quali partite vedranno, visto il sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo si svolgerà solo venerdì 5 Dicembre, a Washington. Dopo l'estrazione e la pubblicazione del programma il giorno successivo, ci sarà per la prima volta la possibilità di acquistare biglietti singoli per determinate partite e squadre nella fase a gironi.

A quanto pare, questo non era così importante per molti tifosi, che si sono portati avanti. Secondo la FIFA, persone provenienti da 212 paesi e territori si sono già assicurati i biglietti. La maggiore domanda non sorprende che sia chiaramente nei tre paesi che hanno ospitato. Al di fuori degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, c'è anche un grande interesse per una visita in loco da parte di gente proveniente da Inghilterra, Germania, Brasile, Colombia, Spagna, Argentina e Francia.

Non tutti sanno infatti che ci sono già state due fasi di vendita dei biglietti. La prima fase, in cui solo i titolari della carta di credito di uno sponsor FIFA potevano presentare domanda, era già stata dal 10 al 19 settembre, con più di un milione di biglietti stati venduti ai fan di 212 paesi. La seconda fase è poi andata dal 27 al 31 Ottobre.

"Congratulazioni a tutti coloro che si sono già assicurati i biglietti. Tutti gli altri hanno da giovedì 11 dicembre, pochi giorni dopo il sorteggio del turno finale a Washington, D.C., di nuovo l'opportunità di aggiudicarsene uno", ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dall'11 dicembre fino al 13 gennaio 2026, gli interessati possono registrarsi sul sito FIFA per ottenere i biglietti come parte di una terza fase di vendita.

Articoli correlati
Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori... Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori crescano all'estero?
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta... Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Mondiali Under 17, l'Italia scende in campo alle 14:30: in palio c'è la finale Mondiali Under 17, l'Italia scende in campo alle 14:30: in palio c'è la finale
Altre notizie Calcio estero
Mondiale 2026, che attesa: 2 milioni di biglietti venduti senza conoscere le partite... Mondiale 2026, che attesa: 2 milioni di biglietti venduti senza conoscere le partite
Il Marsiglia risale in Champions, Longoria: "Stanotte ho fatto tutti i conti del... Il Marsiglia risale in Champions, Longoria: "Stanotte ho fatto tutti i conti del mondo"
Mbappé si accanisce sull'Olympiacos: poker servito (e tris in 7 minuti!) Mbappé si accanisce sull'Olympiacos: poker servito (e tris in 7 minuti!)
Rafa Silva torna a casa? Il Benfica osserva la diatriba con il Besiktas e spera Rafa Silva torna a casa? Il Benfica osserva la diatriba con il Besiktas e spera
L'agente di Estevao: "Ha un affetto particolare per il Barcellona, ma ora si diverte... L'agente di Estevao: "Ha un affetto particolare per il Barcellona, ma ora si diverte al Chelsea"
L'ex proprietario del Newcastle, Ashley, punta lo Sheffield Wednesday: rifiutata... L'ex proprietario del Newcastle, Ashley, punta lo Sheffield Wednesday: rifiutata la prima offerta
Echeverri, il prestito al Leverkusen non decolla: River alla finestra per gennaio... Echeverri, il prestito al Leverkusen non decolla: River alla finestra per gennaio
Pogba, ritorno in Champions rimandato. David Luiz vicino a un record di Pepe Pogba, ritorno in Champions rimandato. David Luiz vicino a un record di Pepe
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
4 Daniel Maldini può salutare l'Atalanta a gennaio. Sondaggi di Fiorentina e Lazio
5 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter beffata a tempo quasi scaduto: Gimenez al 93', vince 2-1 l'Atletico Madrid
Immagine top news n.1 All'Atalanta vengono i 5 minuti e fa 3 gol: Palladino batte l'Eintracht al debutto in Champions
Immagine top news n.2 Inter, Marotta: "Felici di aver scelto Chivu, sono certo che potrà restare qui a lungo"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino: "Champions un sogno per tutti. Scamacca? A Napoli ha fatto bene"
Immagine top news n.4 Inter, Barella: "Dobbiamo fare la stessa partita del derby, cercheremo di essere meno belli"
Immagine top news n.5 David, nessun segnale per un addio o uno scambio col Milan. Prima e dopo il gol di ieri
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Col Midtjylland gara dura, non ci fa pensare al Napoli"
Immagine top news n.7 Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.2 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.3 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Champions League: Mbappe trascina il Real, il Liverpool crolla in casa. Bene Arsenal e PSG
Immagine news Serie A n.2 Inter beffata a tempo quasi scaduto: Gimenez al 93', vince 2-1 l'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.3 Palladino ricorda all'Atalanta chi è, nel segno dei tenori dell'Europa League
Immagine news Serie A n.4 All'Atalanta vengono i 5 minuti e fa 3 gol: Palladino batte l'Eintracht al debutto in Champions
Immagine news Serie A n.5 Milan da Scudetto? Gabbia d'accordo con Allegri: "Nel finale cercheremo di fare il meglio"
Immagine news Serie A n.6 Oddi verso Milan-Lazio: "Leao mi preoccupa più di tutti, ma Sarri ha sistemato la difesa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026
Immagine news Serie B n.3 Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene il Frosinone"
Immagine news Serie B n.4 Bari, per Vivarini pronto un contratto semestrale con opzione. Domani primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, si ferma Kone per una lesione muscolare. Infortunio meno grave del previsto
Immagine news Serie B n.6 Bocalon: "Il derby può essere stato la svolta per il Venezia. Yeboah? In B pochi come lui"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: festeggia l'Union Brescia. La Sambenedettese va ko
Immagine news Serie C n.2 Il Ravenna ha il suo numero 10. Ha firmato l'ex Cagliari Nicolas Viola
Immagine news Serie C n.3 Latina di rigore, ma con in porta l'esterno offensivo! Porro diventa l'eroe di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: dopo 45', Union Brescia avanti sulla Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: avanti il Latina, Arezzo ko. Bene Ternana e Pro Vercelli
Immagine news Serie C n.6 Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più forte di prima"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.5 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…