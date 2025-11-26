Mondiale 2026, che attesa: 2 milioni di biglietti venduti senza conoscere le partite

Mancano ancora più di sei mesi alla partita inaugurale della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, ma sta crescendo a dismisura l'attesa dei fan dei vari Paesi per quello che secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sarà il "Mondiale più bello di sempre".

Come riporta Kicker dal massimo organo mondiale del calcio arriva la notizia che sono già stati venduti quasi due milioni di biglietti. I possessori dei biglietti non sanno nemmeno quali partite vedranno, visto il sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo si svolgerà solo venerdì 5 Dicembre, a Washington. Dopo l'estrazione e la pubblicazione del programma il giorno successivo, ci sarà per la prima volta la possibilità di acquistare biglietti singoli per determinate partite e squadre nella fase a gironi.

A quanto pare, questo non era così importante per molti tifosi, che si sono portati avanti. Secondo la FIFA, persone provenienti da 212 paesi e territori si sono già assicurati i biglietti. La maggiore domanda non sorprende che sia chiaramente nei tre paesi che hanno ospitato. Al di fuori degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, c'è anche un grande interesse per una visita in loco da parte di gente proveniente da Inghilterra, Germania, Brasile, Colombia, Spagna, Argentina e Francia.

Non tutti sanno infatti che ci sono già state due fasi di vendita dei biglietti. La prima fase, in cui solo i titolari della carta di credito di uno sponsor FIFA potevano presentare domanda, era già stata dal 10 al 19 settembre, con più di un milione di biglietti stati venduti ai fan di 212 paesi. La seconda fase è poi andata dal 27 al 31 Ottobre.

"Congratulazioni a tutti coloro che si sono già assicurati i biglietti. Tutti gli altri hanno da giovedì 11 dicembre, pochi giorni dopo il sorteggio del turno finale a Washington, D.C., di nuovo l'opportunità di aggiudicarsene uno", ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dall'11 dicembre fino al 13 gennaio 2026, gli interessati possono registrarsi sul sito FIFA per ottenere i biglietti come parte di una terza fase di vendita.