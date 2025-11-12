TMW Italia, le ultime di formazione: in Moldova 4-4-2 super offensivo, Orsolini e Zaccagni dal 1'

Sarà un 4-4-2 molto offensivo quello che proporrà Gennaro Gattuso domani sera a Chișinău contro la Moldova, penultima gara del girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In attacco Raspadori ha recuperato dalla botta al gluteo destro rimediata nella giornata di lunedì e partirà dall'inizio insieme a uno tra Scamacca e Retegui.

Pochi dubbio sul centrocampo: con Tonali che salterà la sfida contro la Norvegia perché diffidato spazio a Cristante. Assente Barella per squalifica, in panchina Locatelli che tornerà utile domenica sera quando contro la Norvegia Gattuso cambierà modulo e proporrà il 3-5-2. Gli esterni saranno Orsolini e Zaccagni, in difesa Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco davanti a Donnarumma.

Italia, le ultime di formazione (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca/Retegui.

Nel pomeriggio l'Italia volerà in Moldova con 26 giocatori. Sull'aereo non ci sarà Nicolò Cambiaghi, calciatore che ha accusato un problema al polpaccio destro e tornerà a Bologna. Di seguito la lista dei calciatori in gruppo.

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).