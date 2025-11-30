Careca: "La garanzia del Brasile è Ancelotti. Italia? Non può saltare il terzo Mondiale"

Antonio Careca, ex attaccante brasiliano che in Italia ha vestito per sei stagioni la maglia del Napoli, contribuendo in modo determinante alla conquista del secondo scudetto nella stagione 1989/90, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e riguardo la Nazionale verdeoro ha detto: “Non passiamo lamentarci, l’esplosione di Estevao aggiunge qualità altissima. Calciatore pazzesco, un sinistro che seduce. Gli viene naturale tutto. E in Premier e in un club come il Chelsea puoi solo crescere. Ma la garanzia è in panchina, si chiama Ancelotti. È stato accolto in un clima vagamente critico, mentre la sua carriera avrebbe meritato solo consenso: ha vinto ovunque, ha un’autorevolezza fondata sul vissuto e, particolare non secondario, è una gran bella persona. Io di Ancelotti sono stato solo avversario in quelle sfide epiche tra Napoli e Milan, giocammo poi contro all’addio di Baresi: questo per dire che non sono condizionato nel giudizio da un rapporto diretto. Per Carlo parla il campo”.

Cosa pensa dell’Italia, invece?

“È un momento critico, lo dimostra l’assenza da due Mondiali consecutivi. Non è consentito saltarne un terzo, significherebbe rimanere almeno 16 anni, poi, senza una vetrina del genere, che alimenta la passione e spinge i ragazzi all’emulazione”.

Le piace il calcio attuale?

“Vedevo la gara di Champions e pensavo con rimpianto ai miei tempi, alla Coppa dei Campioni. Quel Napoli avrebbe fatto divertire, riempiendo lo stadio sempre. E magari avremmo registrato il tutto esaurito anche fuori casa. Notavo certi spazi e mi immaginavo cosa sarebbe stato per me, Maradona, Giordano e Carnevale. Diego mi manca sempre e tanto, è stata una enorme ingiustizia se ne sia andato così presto. avevamo ancora tante cose da dirci”.