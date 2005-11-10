Italia, Mancini: "Senza fuoriclasse, dobbiamo costruire una squadra che gioca bene"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro la Francia.

Sensazioni?

"Quando non hai fuoriclasse, devi costruire una squadra che sappia giocare bene e dè quello che noi vogliamo fare".

Serve pazienza?

"Ci deve dare speranza quello che abbiamo fatto all'Europeo e in quei 4 anni lì, eravamo più o meno nella stessa situazione anche se avevamo più esperienza. Dobbiamo costruire passando anche da sconfitte doloroso".

Dare continuità e tecnica?

"Dobbiamo dare continuità alla squadra offensiva, ma anche saper difendere bene".

Kean?

"Sta bene, è fresco e può darci qualcosa che stasera può essere importante".

Olise?

"Fantastico, ma la Francia ne ha 7/8".