Italia, Bonucci: "Ci sarà da difendere in blocco basso, ma la nostra filosofia non cambia"

Leonardo Bonucci, membro dello staff del ct dell’Italia Mancini, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match di Nations League contro la Francia.

Eri in campo quando avete battuto qui la Spagna.

"Ce lo ricordavamo ieri, gradi ricordi e speriamo di fare bene anche stasera".

Le scelte?

"Dare continuità al centrocampo e lunedì c'è un'altra partita dove serviranno freschezza ed esperienza. Loro difenderanno alti, ci sarà modo di attaccare la profondità con gli esterni".

Come l'avete impostata?

"La nostra filosofia deve essere sempre la stessa. Ci sarà da difendere in blocco basso, ma senza perdere la nostra identità. E' un percorso, serve pazienza e migliorare".

Come si contrasta l'attacco francese?

"Lavorando di squadra, ci sarà da soffrire e servirà attenzione".