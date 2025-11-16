Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la concorrenza

E' tempo di pensare al mercato in casa Roma. La società giallorossa vuole ovviare al problema del gol acquistando un giocatore per il reparto offensivo e dare al tecnico Gian Piero Gasperini una pedina di assoluto affidamento. Il mercato è ancora lontano ma dalle parti di Trigoria non vogliono farsi trovare impreparati cercando di affondare già il colpo per l'inizio del nuovo anno. Il nome è risaluto. Il club della capitale ha puntato l'attaccante del Manchester United Joshua Zirkzee, che in Inghilterra sta trovando pochissimo spazio.

Paura di perdere il Mondiale

Un nome che piace molto a Gasperini e che già lo avrebbe voluto alle sue dipendenze quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta. Il giocatore olandese dal canto suo vorrebbe lasciare Manchester poiché, giocando poco, ha paura di perdere il Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada. L’opportunità potrebbe essere la nostra Serie A, campionato che conosce molto bene avendo vestito la maglia del Bologna.

Problema concorrenza per la Roma

I Red Devils vorrebbero cederlo e, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbero aperto anche alla soluzione in prestito con diritto di riscatto, opportunità che farebbe felice la Roma. L’unico problema adesso è dettato dalla tanta concorrenza che potrebbe esserci sul calciatore.