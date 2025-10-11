Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"

Riccardo Orsolini, schierato titolare da Rino Gattuso, ha commentato il match disputato ai microfoni di RaiSport: "Sapevamo non fosse facile, anche la Norvegia ha fatto fatica. Il mister sapeva che potevamo essere più aggressivi. L'importante era vincere, avremmo potuto avere un risultato più largo ma la prossima è importante"

Gattuso ti ha dato dei consigli?

"Sapevo quello che dovevo fare anche se non è la mia posizione, massima disponibilità e massimo impegno. Mi interessa giocare, mi sacrifico ovunque. Il mister mi riempie di consigli"

Oggi comunque un assist a referto.

"Son contento per Mateo (Retegui), so cosa vuol dire far gol dopo un rigore non trasformato. Martedì dobbiamo pensare a giocare e fare risultato.