Italia, Retegui: "Kean? Ho parlato con lui, non dovrebbe essere grave"

Ecco le parole di Mateo Retegui, in gol contro l'Estonia, ai microfoni di RaiSport: "Speriamo di continuare così, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Stiamo migliorando e imparando come sempre. Sono contento e sono orgoglioso per il gol, mi piace tantissimo e spero di poter aiutare la squadra".

Intesa con Kean e Esposito.

"Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca".

Il rigore sbagliato non ha condizionato.

"Mi dispiace per l'errore, ma può succedere. L'importante è essere sul pezzo e ritrovare il campo".