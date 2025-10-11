Italia, il vice Riccio: "Orsolini attaccherà a destra. A Raspadori chiediamo qualcosa di diverso"

Gigi Riccio, vice di Gattuso sulla panchina della Nazionale, ha parlato a Sky prima della gara di questa sera tra Italia ed Estonia: “La partita non può condizionarci. Siamo focalizzati sulle nostre due gare, le altre cose non possiamo controllarle. Siamo molto dentro a quello che dobbiamo fare noi”.

In poco tempo due partite diverse. La scelta di Orsolini e Raspadori come esterni?

“Dipende dalle caratteristiche di ciascuno, Orsolini si occuperò del binario di destra mentre a Jack chiediamo qualcosa di diverso anche perché quel binario sarà occupato da giocatori che arriveranno da dietro”.

Le due punte vi convincono.

“Le risposte che ci danno durante gli allenamenti sono giuste e positive. Si cercano, si trovano, hanno piacere a giocare insieme. Ben venga questa combinazione tra i due attaccanti”.

Calafiori e Bastoni sono abbastanza simili, è una chiave di lettura? La difesa vuole fare un lavoro di reparto?

“Sì, quello che fa la differenza è la disponibilità e la voglia di questi ragazzi, che ci permettono di fare scelte diverse”.