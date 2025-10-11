Italia, Riccio: "Andata giocata bene, ci mancò solo il gol all'inizio"

Ecco le parole del vice-allenatore Luigi Riccio prima della sfida contro l'Estonia ai microfoni di RaiSport: "Partimmo bene anche all'andata, poi non riuscimmo a sbloccarla. Avevamo creato tanto fin dai primi minuti, ci auguriamo di avere lo stesso trasporto e di avere la stessa determinazione. Quando i ragazzi sono disponibili e sanno stare insieme, diventa anche semplice tenerli in campo: in campionato stanno facendo bene, come ad esempio Orsolini".

La Norvegia ha vinto contro Israele: vi condizionerà?

"Sono cose che non possiamo controllare. Siamo concentrati sul nostro percorso e siamo attesi da un percorso importante".