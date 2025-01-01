Italia, Tonali: "Guardiamo partita dopo partita, senza caricarci di pensieri. Così tutto si semplifica"

Ai canali ufficiali della nazionale, al termine della partita vinta dall’Italia sul campo dell’Estonia per 3-1, ha analizzato così la prestazione il centrocampista degli Azzurri Sandro Tonali: “Non dobbiamo lavorare su tutte le gare che ci restano ma sulla prossima, una partita alla volta. Se gestiamo il nostro cammino in questo modo le cose saranno più semplici e noi non ci carichiamo di pensieri. Tutto così si semplifica”.

L’atteggiamento giusto si è visto in campo.

“Siam partiti subito forte, approcciando la partita nel migliore dei modi e andando immediatamente sul 1-0. Poi quando riesci a fare gol le gare cambiano: lo abbiamo visto a Bergamo”.