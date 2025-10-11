Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"

Sandro Tonali, ai microfoni di Sky, ha analizzato il 3-1 della Nazionale in casa dell’Estonia: “A noi fa bene, prima di tutto per la fiducia che stiamo ritrovando piano piano e poi per la gestione della palla che abbiamo avuto. È stata forse una delle poche volte in cui abbiamo gestito bene la palla, anche nei momenti di difficoltà l’abbiamo affrontata a testa alta, anche negli ultimi dieci minuti in cui loro hanno creato un po’ di casini li abbiamo rispettati ma siamo venuti qui per vincere e credo l’abbiamo dimostrato”.

Come sta funzionando l’ingresso dei nuovi?

“Pio Esposito se lo merita, se un giocatore viene in Nazionale, si impegna al 100% e riesce a fare gol è giusto che si meriti l’applauso dei giocatori. Quando uno è forte forte e si impegna si merita tutto. Noi aiutiamo tutti i nuovi, però loro sono in gamba e non c’è bisogno di portarli avanti noi. Oggi abbiamo giocato bene praticamente tutti i novanta minuti, e siamo felici di aver giocato con fiducia e coraggio”.

Con Barella vi siete trovati bene anche in un centrocampo a due.

“Ci troviamo bene, lavoriamo insieme e quello che non fa l’uno lo fa l’altro. Non ci sono problemi tra di noi, non c’è la non voglia di correre e credo che tutto il lavoro che c’è da fare lo facciamo nel migliore dei modi”.

Chi è cresciuto di più?

“Abbiamo migliorato tante cose, non siamo perfetti in niente ma stiamo migliorando tanto e continueremo a farlo. È giusto non dimenticare gli errori, ma anche credere in noi stessi: bisogna avere solamente fiducia in noi stessi, dobbiamo essere i primi a farlo dato che rappresentiamo l’Italia”.