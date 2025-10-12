Esclusiva TMW Carnevale: "Napoli favorito per lo scudetto. Zaniolo a Udine farà bene"

Intervistato dai nostri microfoni dal Festival dello Sport di Trento, Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana "Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C'è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c'è un campione come Haaland. Detto questo, sono contento di ieri sera perché la vittoria con l'Estonia ci avvicina anche al Mondiale. Martedì contro Israele abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, a mio avviso. Si giocherà poi in un clima non tanto sportivo per tanti motivi anche politici ma speriamo che l'Italia in Friuli possa battere anche Israele".

Pio Esposito sembra non sentire questa pressione mediatica.

"Sono d'accordo. Io faccio questo mestiere da 23 anni ed era uno dei nostri pallini da prendere all'Udinese. Ma purtroppo l'Inter poi ci ha ripensato ed è rimasto in nerazzurro. Penso che abbia fatto molto bene perché il ragazzo fisicamente è ben dotato e tecnicamente è molto bravo. Secondo me l'Inter ha un giocatore che in futuro potrà diventare un grandissimo giocatore".

Il Napoli rimane la grande favorita per lo scudetto anche quest'anno?

"Assolutamente sì. Il Napoli ha la possibilità di rivincere lo scudetto ma quest'anno c'è una squadra che mi ha impressionato, il Milan. L'acquisto di Rabiot è stato straordinario e ha cambiato la squadra. Il Milan è una squadra fortissima con un grande allenatore come Massimiliano Allegri. Io quindi vedo favorite Napoli e poi Milan".

Nel Milan si vede la mano dell'allenatore.

"Per me Allegri, insieme a Spalletti, è uno dei migliori perché mastica calcio. E' stato un ex calciatore. A me piace molto Max, è bravo, concreto, ha vinto anche nel tempo. Nessuno può criticare un grande allenatore come lui".

Le prospettive della Roma quest'anno?

"Quando Gasperini è arrivato alla Roma mi ha fatto piacere. Lui è un grande allenatore e la Roma ha fatto bene a prenderlo. Gasperini non dimentichiamo che ha vinto un'Europa League con l'Atalanta dove ha fatto anche campionati straordinari. Ho visto una squadra spumeggiante, veloce. A livello difensivo la Roma è forte, forse manca qualcosa a livello d'attacco pur avendo due grandi punte. Mi auguro si possano sbloccare affinché la Roma possa partire. Ovviamente dire che la Roma possa vincere lo scudetto secondo me no perché ci sono squadre molto più forti però la Roma con Gasperini quest'anno farà un grande campionato".

La ciliegina sulla torta dell'Udinese è stata Zaniolo. Ha dato un consiglio a questo ragazzo per ritrovarsi?

"Siamo tutti al suo fianco perché è un ragazzo sensibile e buono. Ha delle grandi potenzialità che già ci ha fatto vedere in passato. Poi si è un po' perso. Il ragazzo è ancora da costruire ma penso che abbia fatto una scelta straordinaria. Ha tanta volontà, specialmente negli allenamenti dove è professionale. Zaniolo farà un grande campionato".