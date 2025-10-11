Italia, Tonali: "Non dobbiamo guardare al passato. Siamo un bel gruppo"

Ecco le dichiarazioni di Sandro Tonali dopo la gara vinta contro l'Estonia ai microfoni di RaiSport: "Il pensiero di guardare la Norvegia è stato tolto dal mister. Ci ha fatto concentrare solo sul nostro lavoro, l'abbiamo guardata ma senza farci condizionare. L'approccio è stato diverso, anche rispetto a quanto mostrato a Bergamo".

Com'è cambiato il gioco?

"Avendo due punte così forti fisicamente e complete, noi proviamo a sfruttarle al massimo. Uscito Kean, entrato Esposito il lavoro non è cambiato. Se non riusciamo a giocare su di loro, abbiamo gli esterni che macinano campo. Abbiamo più opzioni di gioco".

La testa è ormai ai Playoff?

"Se guardiamo il passato, è normale avere problemi. Si passa stasera da queste partite. Non era facile, la palla era pesante e non era alla nostra altezza. Abbiamo dimostrato di poter fare bene e dobbiamo scavalcare tutti i problemi avuti nel passato. Non potevamo rischiare di tornare a casa senza i tre punti e dobbiamo dimostrare di aver imparato diverse cose".

Possiamo definirlo il tuo momento migliore?

"Può essere il mio momento migliore. Ho avuto un momento buio, sto provando a migliorarmi. In Nazionale, si ha un energia inspiegabile e la stanchezza è solo la fase successiva".