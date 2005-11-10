Gattuso: "Dopo la Bosnia ho faticato ad addormentarmi per mesi. Ferita che resterà per sempre"

Inevitabile per il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso tornare anche sulla sconfitta dell'Italia contro la Bosnia che è costata il Mondiale agli azzurri. Queste le sue parole dal Festival di Trento:

La sconfitta con la Bosnia?

"Quando riguardo la mia storia dico che gli episodi fanno la differenza. Nel 2003 vinciamo i quarti di Champions con l'Ajax, al Milan, ma al 90' eravamo fuori. Anche al Mondiale con il rigore con l'Australia in 10 contro 11. Gli episodi fanno parte del nostro mondo e della nostra vita. L'ho sempre detto, devo ringraziare i ragazzi e gli addetti in federazione, mi hanno dato tutto quello che avevano. Normale che è una ferita che rimarrà per il resto della vita, non posso dire nulla. Anche su Bastoni: l'ho ringraziato, fa parte del gioco, mica l'ha fatto apposta a prendere il rosso. Veniamo giudicati sempre come se contasse solo il risultato e questo mi dà fastidio: a volte bisogna anche vedere quello che uno fa nel percorso".

Sei riuscito a rivedere gli highlights di Bosnia-Italia?

"All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi per addormentarmi, ho fatto lunghe passeggiate per stancarmi e chiudere gli occhi. Non mi piace parlare di quello che è stato fatto, ma di quello che devo fare".