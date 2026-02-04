Italiano sconfitto da Allegri, il Corriere di Bologna: "Vede il Diavolo e sparisce"

"Il Bologna vede il Diavolo e sparisce". È questo il titolo scelto oggi dal Corriere di Bologna per aprire la sua prima pagina all'indomani del secco 3-0 rossonero che ha spazzato via la squadra di Italiano con le reti di Loftus-Cheeck, Nkunku e Rabiot.

"Stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive a grande livello con concretezza - ha detto ieri il tecnico Vincenzo Italiano nella conferenza stampa post partita -. È quello che ci sta mancando. Gli errori che facciamo sono letali e sotto tutti i punti di vista non riusciamo a fare due gare consecutive con completezza. Facciamo errori grossolani e contro il Milan vieni punito. Penso sia questo il problema. Stiamo alternando alti e bassi. In alcune partite sembra che siamo in pieno dominio e poi commettiamo degli errori. Non riusciamo ad avere prestazioni che ci consentono di fare punti contro grandi squadre. Ci siamo fatti trovare impreparati nonostante avessimo preparato la partita. Vogliamo tutelare l'affetto della nostra gente, stiamo mettendo a serio rischio la loro fiducia. I tifosi ci hanno sempre seguito e non possiamo fare prestazioni così in casa. Stiamo scherzando con il fuoco. Sarà questo il tema alla ripresa giovedì. Ero molto fiducioso: siamo tornati da Belgrado e ho visto i ragazzi prepararsi con grande attenzione, però non siamo riusciti a portarlo in campo. Ribadisco che non dobbiamo disperdere l'amore della nostra gente. Mi auguro che continuino a starci vicino perché abbiamo ancora tre competizioni, ma dobbiamo assolutamente invertire il trend".