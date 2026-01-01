Bologna, che succede? Italiano non vince più, l’Europa League pesa più della Champions

Una vittoria da dicembre a oggi. È questo il bottino del Bologna in campionato nelle ultime giornate. I rossoblù sono usciti con le ossa rotte dall’impegno di ieri sera con il Milan, che al Dall’Ara ha controllato la gara e vinto 3-0. Terza sconfitta consecutiva in Serie A per la formazione emiliana, che anche l’anno scorso visse una flessione, ma ben più leggera rispetto alla crisi attuale.

L’unico sorriso del Bologna negli ultimi tempi è legato al successo sull’Hellas Verona, arrivato il 15 gennaio ma formalmente legato alle gare della 16ª giornata di campionato, rinviate per la partecipazione alla Supercoppa italiana. La crisi di risultati, in compenso, ha radici ben più profonde: dalla 13ª giornata in poi, escludendo questo successo, sono arrivate sette sconfitte più tre pareggi. Appena otto i gol segnati, ben venti quelli subiti. Un’involuzione che ha fatto precipitare la squadra di Vincenzo Italiano al decimo posto in classifica, a undici punti dal Como sesto.

Un percorso che si inserisce in un contesto inevitabilmente condizionato dalla partecipazione all’Europa League. Il doppio impegno, per il Bologna, non è una novità: i rossoblù lo avevano già gestito nella scorsa stagione, conclusa con la vittoria della Coppa Italia e un nono posto ingannevole, dato che nelle ultime gare - con la certezza di partecipare alle competizioni europee - gli emiliani avevano palesemente mollato. La Champions League, però, aveva rappresentato un’esperienza diversa: più deludente, ma forse anche meno impegnativa. Il Bologna l’anno scorso è uscito già dalla League Phase, in una competizione nella quale già esserci significava fare la storia recente del club. In Europa League, invece, i rossoblù corrono per provare ad andare il più avanti possibile. Forse è in questo diverso dispendio di energie che si trovano alcune motivazioni della crisi di risultati in campionato.