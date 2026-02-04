Italiano: "Non dobbiamo disperdere l'amore della gente. Stiamo scherzando con il fuoco"

Non è un periodo facile per il Bologna e Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, ne ha parlato in conferenza stampa dopo il ko per 3-0 contro il Milan: "Stiamo alternando alti e bassi. In alcune partite sembra che siamo in pieno dominio e poi commettiamo degli errori. Non riusciamo ad avere prestazioni che ci consentono di fare punti contro grandi squadre. Ci siamo fatti trovare impreparati nonostante avessimo preparato la partita. Vogliamo tutelare l'affetto della nostra gente, stiamo mettendo a serio rischio la loro fiducia. I tifosi ci hanno sempre seguito e non possiamo fare prestazioni così in casa. Stiamo scherzando con il fuoco. Sarà questo il tema alla ripresa giovedì. Ero molto fiducioso: siamo tornati da Belgrado e ho visto i ragazzi prepararsi con grande attenzione, però non siamo riusciti a portarlo in campo. Ribadisco che non dobbiamo disperdere l'amore della nostra gente. Mi auguro che continuino a starci vicino perché abbiamo ancora tre competizioni, ma dobbiamo assolutamente invertire il trend".

Avete pensato di cambiare assetto per uscire da questa fase negativa?

"Da Genova abbiamo messo qualcosa di diverso, soprattutto sulla riconquista della palla senza andare dentro l'area di rigore avversaria e fino all'espulsione quello che avevamo preparato ci stava portando grandi risultati. Siamo in difficoltà, ma le ultime partite non sono tutte da buttare via. Arriviamo da alti e bassi che fanno pensare che stiamo perdendo certezze, ma penso che dobbiamo andare avanti con quello che abbiamo sempre proposto. Eravamo convinti di fare una grande partita. C'è grande fiducia in quello che si fa ed i ragazzi sono con me. Per me il problema è trovare continuità di prestazioni".

