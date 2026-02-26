Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Jagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"

Jagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 22:56Serie A
Niccolò Righi

Con uno 0-3 maturato una settimana fa, lo Jagiellonia sfiora la clamorosa rimonta contro la Fiorentina. Dopo aver finito i 90 minuti in vantaggio per 0-3, i polacchi vengono piegati nei supplementari e, pur vincendo 2-4, escono ai playoff di Conference League. Al termine della partita interviene il tecnico dei polacchi Adrian Siemieniec in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWeb.

Ore 22:38 - inizio conferenza stampa

Una sintesi della partita?
"Voglio fare i complimenti alla Fiorentina per la qualificazione e grazie per questa esperienza che ci ha fatto crescere. Complimenti anche a Vanoli. Ringrazio anche i nostri incredibili tifosi che ci hanno seguiti in tantissimi e tutti coinvolti per tutta la partita. Ringrazio anche i miei ragazzi, a cui faccio i complimenti per la vittoria. Sono orgoglioso per come hanno giocato e per l'atteggiamento. Oggi abbiamo fatto la storia, sarà una partita ricordata a lungo in Polonia. E' mancato pochissimo per fare la storia. L'anno scorso siamo usciti col Betis, quest'anno con la Fiorentina, dimostrando a tutta Europa la nostra qualità. Adesso ci concentreremo sul campionato e sullo Scudetto".

Due parole sulla tripletta di Mazurek?
"E' incredibile pensare che questo ragazzo è riuscito a fare una tripletta alla Fiorentina a 19 anni. E' una grande notizia per noi e per la Polonia. Quel pallone che si porterà a casa sarà un fattore motivazionale per lui, per noi, per i giovani e per il calcio polacco".

Aveva detto di voler costringere la Fiorentina a mettere Kean e De Gea: missione riuscita...
"In queste due partite ho percepito la qualità dei giocatori della Fiorentina. Chiaramente potrei parlare di ognuno di loro e dire che diversi allenatori vorrebbero un potenziale dei viola, specialmente quello offensivo. Chi è entrato hanno dato una svolta al match e il livello dei viola si è alzato. Non è un caso che alcuni siano dei titolari. Sta lì la forza della squadra".

La Serie A sottovaluta certi campionati?
"Magari avete bisogno di allenatori polacchi (ride, ndr). Non so perché è successo tutto ciò, si potrebbe aprire un'ampia discussione. Alle volte bisogna cambiare qualcosa e aprirsi a qualcosa di diverso. Non so perché l'Italia ha fatto così fatica"

Forse da oggi si ricorderanno di lei...
"Non volevo fare lo sbruffone, ma forse da oggi si ricorderanno di noi oggi, sì".

L'assenza di Pululu ha influito all'andata? A cosa può ambire?
"Mi dispiace non averlo usato, ma così è il calcio. Per noi è un giocatore fondamentale, sta crescendo molto negli ultimi anni, sia in Polonia che in Europa. Ha ancora margini enormi".

Ore 22:56 - fine conferenza stampa

Articoli correlati
Jagiellonia, Maslowski: "Siemieniec ha fatto una battuta, sappiamo come funziona... Jagiellonia, Maslowski: "Siemieniec ha fatto una battuta, sappiamo come funziona internet"
Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"... Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"
Altre notizie Serie A
Bologna avanti in Europa League, Bergomi: "La partita vera è durata 37 minuti" Bologna avanti in Europa League, Bergomi: "La partita vera è durata 37 minuti"
Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson Live TMWBologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson
Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWBologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Dall’Europa altre conferme: Juve, non era così male. Bologna si gode Joao Mario,... Dall’Europa altre conferme: Juve, non era così male. Bologna si gode Joao Mario, mentre Holm è ko
Jagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"... Live TMWJagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"
Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce... Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce 1-0
Infortunio Gosens, sospetta frattura dello zigomo. Il difensore della Fiorentina... TMWInfortunio Gosens, sospetta frattura dello zigomo. Il difensore della Fiorentina in ospedale
Dimarco: "Sogno Scudetto e qualificazione ai Mondiali. Genoa? Non merita questa classifica"... Dimarco: "Sogno Scudetto e qualificazione ai Mondiali. Genoa? Non merita questa classifica"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce 1-0
Immagine top news n.1 Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s, le pagelle: si salva solo Fagioli, fioccano i 4 nei viola
Immagine top news n.2 Figuraccia Fiorentina, prende 4 gol dallo Jagiellonia ma va comunque agli ottavi di Conference
Immagine top news n.3 Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Immagine top news n.4 Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"
Immagine top news n.5 La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
Immagine top news n.6 Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario"
Immagine top news n.7 VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna-Brann 1-0, le pagelle: Joao Mario glaciale, Skorupski è tornato. Rowe salta tutti
Immagine news Serie A n.2 Bologna avanti in Europa League, Bergomi: "La partita vera è durata 37 minuti"
Immagine news Serie A n.3 Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Freyr Alexandersson
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Brann, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.5 Dall’Europa altre conferme: Juve, non era così male. Bologna si gode Joao Mario, mentre Holm è ko
Immagine news Serie A n.6 Jagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Cassandro: "Sorpreso da Aquilani, non si accontenta e ci sprona a migliorare"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Segre: "Promozione in Serie A? Siamo concentrati solo sul Pescara"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.5 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti: respinto il ricorso
Immagine news Serie C n.2 Il Forlì blinda il giovane Martelli: il portiere ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…