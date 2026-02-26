Live TMW Jagiellonia, Siemieniec: "Orgoglioso dei ragazzi. La Fiorentina si ricorderà di noi"

Con uno 0-3 maturato una settimana fa, lo Jagiellonia sfiora la clamorosa rimonta contro la Fiorentina. Dopo aver finito i 90 minuti in vantaggio per 0-3, i polacchi vengono piegati nei supplementari e, pur vincendo 2-4, escono ai playoff di Conference League. Al termine della partita interviene il tecnico dei polacchi Adrian Siemieniec in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWeb.

Ore 22:38 - inizio conferenza stampa

Una sintesi della partita?

"Voglio fare i complimenti alla Fiorentina per la qualificazione e grazie per questa esperienza che ci ha fatto crescere. Complimenti anche a Vanoli. Ringrazio anche i nostri incredibili tifosi che ci hanno seguiti in tantissimi e tutti coinvolti per tutta la partita. Ringrazio anche i miei ragazzi, a cui faccio i complimenti per la vittoria. Sono orgoglioso per come hanno giocato e per l'atteggiamento. Oggi abbiamo fatto la storia, sarà una partita ricordata a lungo in Polonia. E' mancato pochissimo per fare la storia. L'anno scorso siamo usciti col Betis, quest'anno con la Fiorentina, dimostrando a tutta Europa la nostra qualità. Adesso ci concentreremo sul campionato e sullo Scudetto".

Due parole sulla tripletta di Mazurek?

"E' incredibile pensare che questo ragazzo è riuscito a fare una tripletta alla Fiorentina a 19 anni. E' una grande notizia per noi e per la Polonia. Quel pallone che si porterà a casa sarà un fattore motivazionale per lui, per noi, per i giovani e per il calcio polacco".

Aveva detto di voler costringere la Fiorentina a mettere Kean e De Gea: missione riuscita...

"In queste due partite ho percepito la qualità dei giocatori della Fiorentina. Chiaramente potrei parlare di ognuno di loro e dire che diversi allenatori vorrebbero un potenziale dei viola, specialmente quello offensivo. Chi è entrato hanno dato una svolta al match e il livello dei viola si è alzato. Non è un caso che alcuni siano dei titolari. Sta lì la forza della squadra".

La Serie A sottovaluta certi campionati?

"Magari avete bisogno di allenatori polacchi (ride, ndr). Non so perché è successo tutto ciò, si potrebbe aprire un'ampia discussione. Alle volte bisogna cambiare qualcosa e aprirsi a qualcosa di diverso. Non so perché l'Italia ha fatto così fatica"

Forse da oggi si ricorderanno di lei...

"Non volevo fare lo sbruffone, ma forse da oggi si ricorderanno di noi oggi, sì".

L'assenza di Pululu ha influito all'andata? A cosa può ambire?

"Mi dispiace non averlo usato, ma così è il calcio. Per noi è un giocatore fondamentale, sta crescendo molto negli ultimi anni, sia in Polonia che in Europa. Ha ancora margini enormi".

Ore 22:56 - fine conferenza stampa