Jagiellonia, Maslowski: "Siemieniec ha fatto una battuta, sappiamo come funziona internet"

A poche ore dalla discesa in campo nella sfida contro la Fiorentina Lukas Maslowski, direttore sportivo dello Jagiellonia, ha parlato a Meczyki.pl: "Prendiamo questa partita molto seriamente, al di là del risultato dell'andata. Non risparmieremo nessuno, affronteremo la sfida con molto rispetto. Per noi giocare contro una squadra forte come la Fiorentina è un grande evento: vogliamo vincere. Il Viola Park? Visitarlo è un'occasione per acquisire un po' di conoscenza, è il centro sportivo più moderno d'Italia e siamo molto curiosi. Siemieniec? In conferenza ha fatto una battuta sul suo nome. Era metà serio e metà scherzoso. Penso che i giornalisti italiani lo conoscano e lo conosceranno ancora meglio perché, ovviamente, so che quando qualcuno dice qualcosa, si diffonde molto velocemente perché è su internet".

Il contesto

La battuta incriminata fu fatta alla vigilia della gara d'andata, quando un giornalista italiano chiese con insistenza come si pronunciasse il nome del tecnico, che per tutta risposta disse: "Dopo la partita ve lo ricorderete... Nemmeno a Siviglia sapevano dov'era Bialystok: adesso lo sanno".

Sulla gara di andata: "Dal punto di vista di come è andata la partita, di come abbiamo giocato, non abbiamo davvero nulla di cui vergognarci, e questa è la percezione anche in Italia, che lo Jagiellonia sia una squadra davvero forte. Pululu e Romanczuk? Per noi sono insostituibili, hanno un enorme peso su ciò che accade in campo".