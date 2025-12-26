Chelsea, Disasi offerto al Barcellona: Roma e Milan osservano

Il futuro di Axel Disasi è sempre più lontano da Stamford Bridge. Il difensore centrale classe 1998 è tra i nomi in uscita dal Chelsea in vista del mercato di gennaio e il suo profilo sta attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui Roma e Milan, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Come riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore Disasi è stato anche offerto al Barcellona, che sta valutando l’inserimento di un nuovo centrale per la seconda parte di stagione. La posizione dei Blues, però, è molto chiara: il club londinese non può procedere con un prestito internazionale, avendo già occupato gli slot disponibili, e per questo prende in considerazione esclusivamente una cessione a titolo definitivo.

Una linea che rischia di rallentare le trattative, soprattutto in una sessione invernale tradizionalmente più prudente dal punto di vista economico. Roma e Milan monitorano la situazione, ma dovranno fare i conti con le richieste del Chelsea se vorranno affondare il colpo per il difensore francese.

Oltre ai club italiani e al Barcellona, su Disasi si registra anche l’interesse di Lione e Paris FC. Le due società francesi rappresenterebbero per il centrale un possibile ritorno in Ligue 1, campionato che conosce bene e nel quale potrebbe rilanciarsi con maggiore continuità. Il mercato intorno ad Axel Disasi è destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.