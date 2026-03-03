Jimenez chiarisce: "Allegri ha accettato le mie scuse, non penso sia un allenatore di me**a"

Un messaggio privato, reso pubblico, si vocifera abbia automaticamente "espulso" Alex Jimenez dal Milan e lo abbia spinto a firmare con il Bournemouth allo scadere del calciomercato estivo scorso. "Non ho neanche giocato... questo allenatore di merda", il virgolettato reso noto, a proposito di Massimiliano Allegri tornato sulla panchina rossonera. Ma il terzino spagnolo di 20 anni, intervenuto in un'intervista a Sky Sport, ha voluto chiarire l'episodio invece: "È stata una cazzata".

"Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di merda’ e lo dimostra la sua storia", il chiarimento dell'ex Real Madrid. "Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto", l'ammissione di Jimenez. "E lui ha accettato le mie scuse. Ma tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.

Tra gli ex compagni di squadra, Jimenez oggi ha ancora contatti con uno in particolare: "Mi sento spesso con Bartesaghi, abbiamo avuto un percorso simile al Milan: sta giocando tanto e sono molto felice per lui". Intanto Jimenez si gode la sua permanenza alla corte di Iraola, al Bournemouth, con 1868 minuti macinati finora dal suo arrivo come pedina inamovibile: "Sono felice del mio momento. È vero, la Premier è più fisica di Serie A e Liga, ma mi trovo molto bene qui. La mia qualità principale è la velocità e questo è l’ambiente giusto per esprimerla".