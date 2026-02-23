Alex Jimenez: "Nico Paz è sempre stato speciale: al Real giocava sempre coi più grandi"

In una intervista ad AS, l'ex difensore del Milan Alex Jimenez ha parlato anche della stagione super di Nico Paz, suo compagno ai tempi del Real Madrid, che lo vorrebbe riportare a casa: "Parliamo del club migliore al mondo. Con i campioni che ha la prima squadra del Madrid, è difficile per un giovane farsi strada. Soprattutto in passato; negli ultimi due anni sta diventando un po' più semplice, ma resta comunque un salto complicatissimo. Ho sempre visto in lui la stoffa del calciatore speciale. Inoltre, nel Real giocava sempre con i ragazzi di uno o due anni più grandi: già allora si capiva che era un giocatore di un altro livello".

Con il Como Nico Paz sta vivendo una stagione straordinaria, confermando il suo status di uno dei talenti più luminosi del campionato. Arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid nell'estate 2024, l'argentino classe 2004 ha preso il comando del centrocampo offensivo sotto la guida di Cesc Fàbregas, diventando il fulcro creativo e realizzativo della squadra lariana. In 25 presenze in campionato, ha totalizzato 8 gol e 6 assist, contribuendo alla crescita vertiginosa del club nel rendimento.