Joao Costa confida: "Mi manca l'Italia. Mourinho è una persona fantastica"

Joao Costa ha esordito da giovanissimo tra i professionisti con la maglia della Roma sotto la gestione di Jose Mourinho, poi ha deciso di iniziare una nuova avventura con l'Al Ettifaq in Arabia Saudita. Intervistato da GianlucaDiMarzio.com, ha confidato comunque di avere bei ricordi della Serie A: "Mi manca l'Italia, adoro la Capitale, c'era un'atmosfera bellissima. Io posso dire che il modo in cui si vive questo sport da voi è incredibile, lo stile di vita è fantastico. Amo l'atmosfera negli stadi".

Il suo ricordo di quel giorno di novembre 2023 è ancora nitido: "Sapevo che la mia ora sarebbe arrivata, ero in panchina… Poi però pensavo di non entrare più e i piedi mi si erano congelati a causa del freddo, così ci avevo appoggiato sopra una coperta. Quando mi hanno detto di togliermi la casacca e mi hanno dato istruzioni… Ricordo solo di aver alzato lo sguardo ed essere in campo. Tutto è successo velocemente, ma ero pronto".

Infine ha raccontato il suo rapporto con Mourinho e l'infortunio vissuto: "Non mi sarei mai aspettato qualcosa di così grave, però fa parte dello sport. Ero sconvolto, ma dal giorno dopo mi sono concentrato sulle soluzioni, ho cambiato la mia mentalità. Lo Special One mi ha fatto debuttare con i giallorossi… È una persona fantastica, con me rideva sempre e ha trattato i più giovani molto bene".