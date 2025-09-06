Jonathan David: "Posso giocare con Vlahovic, non ho problemi. Con l'Inter gara importante"

Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus e pilastro della nazionale canadese, ha concesso un'intervista a Sportmediaset parlando anche della coesistenza con Vlahovic nel reparto avanzato di Tudor e del derby d'Italia con l'Inter del prossimo 13 settembre. Queste le sue dichiarazioni:

Il gol all'esordio in campionato?

"Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili. Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo".

La coesistenza con Vlahovic?

"Sì, penso che sia possibile. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui".

La sfida contro l'Inter?

"Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà".