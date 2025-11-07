Nella Juve fa fatica ma in Canada vola: David è il giocatore dell'anno della CONCACAF

Il canadese della Juventus Jonathan David è stato nominato Giocatore dell’anno CONCACAF maschile 2024-25. Premiato per le sue prestazioni sia con la Lille che con la nazionale canadese, l’attaccante venticinquenne diventa il secondo canadese a conquistare il riconoscimento, dopo il due volte vincitore Alphonso Davies. Già eletto Giocatore canadese dell’anno nel 2019 e nel 2024, David era stato candidato al premio CONCACAF anche nel 2021, 2022 e 2023-24. Con 37 gol in 67 presenze, è attualmente il miglior marcatore di sempre della nazionale maschile del Canada.

Nella categoria femminile, il riconoscimento è andato per il secondo anno consecutivo alla haitiana Melchie Dumornay, centrocampista dell’Olympique Lione, protagonista di una stagione di alto livello nel campionato francese e con la sua nazionale.

I premi, relativi al periodo agosto 2024 - luglio 2025, sono stati assegnati tramite il voto congiunto di giocatori, allenatori, media e tifosi delle federazioni affiliate alla CONCACAF, partendo da una lista di sei candidati per ciascuna categoria. "A nome dell’intera famiglia calcistica della CONCACAF, desidero congratularmi con Jonathan e Melchie per essere stati nominati giocatori dell’anno", ha dichiarato il presidente Victor Montagliani, canadese e vicepresidente della FIFA.