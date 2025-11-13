Genoa, tre scontri diretti e tre big: il 2025 si concluderà con la sfida del cuore di De Rossi

"Buon lavoro mister De Rossi". E' lo striscione che è stato appeso sulle griglie del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli alla ripresa degli allenamenti del Genoa. Il drappo è firmato dai gruppi organizzati della Gradinata Nord che hanno voluto fare l'in bocca al lupo al nuovo allenatore rossoblù che adesso avrà due settimane di tempo per preparare il prossimo impegno di campionato previsto fra due sabati alla Unipol Domus di Cagliari contro gli isolani di Fabio Pisacane. Un altro scontro diretto per le zone basse della classifica da non fallire.

Tre scontri diretti

E la partita che si giocherà in terra sarda aprirà un trittico di gare importanti per il Grifone per rialzare la testa. Tre scontri diretti da cui si dovrà raccogliere il più possibile per rimettersi in gioco e cercare di condurre in porto la barca. Sette giorni più tardi infatti arriverà a Marassi il Verona di Paolo Zanetti mentre la settimana successiva Vasquez e compagni andranno al Bluenergy Stadium di Udine per affrontare l’Udinese.

Tre big e finale di anno a Roma

E l’anno solare poi si concluderà con tre sfida ad altrettante big del nostro campionato. Si partirà il 14 dicembre con l’impegno casalingo contro l’Inter mentre una settimana più tardi, sempre al "Ferraris", arriverà l’Atalanta di Palladino. Il 2025 si concluderà con una sfida che per Daniele De Rossi non sarà mai come le altre. All’Olimpico infatti ci sarà la sua Roma. Per un match dalle mille emozioni.