Roma, difesa da scudetto: 16 gol subiti in 31 partite e 18 clean sheets nel 2025

L’attacco della Roma deve ancora trovare la piena continuità, la difesa giallorossa è già da scudetto. I numeri parlano chiaro: nelle prime 11 giornate di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini ha incassato appena 5 reti, un dato che la pone tra le migliori difese d’Europa. Nei top 5 campionati, solo l’Arsenal può vantare un rendimento identico, mentre Bayern Monaco (6 gol in 10 gare), Real Madrid (10 in 12) e PSG (11 in 12) inseguono a distanza.

La solidità difensiva non è frutto del caso, ma di un percorso costruito in questi mesi. Già con Ranieri, la Roma aveva fatto della difesa la propria arma principale. Gasperini ha poi aggiunto la sua impronta tattica, trasformando la retroguardia giallorossa in una macchina quasi impeccabile. Nel 2025, infatti, la Roma ha subito soltanto 16 gol in 31 partite di Serie A, mantenendo la porta inviolata in ben 16 occasioni a cui vanno aggiunte le due in Europa League, per un totale di 18. Nelle ultime 15 gare, inoltre, i giallorossi hanno stabilito un record nei top 5 campionati europei, mantenendo il proprio specchio di porta blindato in sette partite.

Un contributo decisivo arriva da Mile Svilar, sempre più certezza tra i pali. Il portiere classe 1999, eletto miglior estremo difensore della scorsa stagione, continua a confermarsi su livelli altissimi: le sue parate spesso valgono come gol segnati. Insieme a un reparto guidato da Mancini in versione leader e a una linea difensiva ormai difficile da superare, la Roma sta costruendo le sue ambizioni partendo dalle fondamenta.