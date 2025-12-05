Napoli-Juve, prima assoluta per "Napoli millenaria": omaggio a Pino Daniele al Maradona
Il 'Maradona' si prepara a vivere una serata speciale. Prima del fischio d'inizio di Napoli-Juventus, il big match domenicale di Serie A, lo stadio renderà omaggio a Pino Daniele con il debutto assoluto di "Napoli millenaria", nuova versione di "Napul'è" rielaborata dalla Fondazione Pino Daniele.
Secondo l'edizione online de Il Mattino, l'inedito verrà proiettato per la prima volta sul maxischermo dello stadio. Il brano è stato scelto come sigla ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni della città di Napoli, un anniversario che si intreccia con il calcio e con la memoria del compianto cantautore.
Un legame che si rinnova
Non è la prima volta che lo spirito di Pino Daniele accompagna gli azzurri al Maradona. A novembre 2024, in occasione della sfida contro la Roma, a Fuorigrotta risuonò "Again", il primo inedito postumo del musicista.