Rivali, date e sedi per l'Italia in caso di qualificazione al Mondiale: l'esordio sarebbe già fissato

Partiamo sempre da lì: ogni discorso è del tutto inutile se prima l'Italia non completerà ciò che deve fare, ovvero superare l'Irlanda del Nord e poi la vincente della sfida Galles-Bosnia Erzegovina. Nel caso in cui gli Azzurri di Gattuso dovessero farcela però, il percorso sarebbe già del tutto tracciato, o quasi.

Il motivo è dato dal fatto che Donnarumma e compagni finirebbero nel girone B, quello con Canada, Qatar e Svizzera. E dato che il Canada è Paese ospitante, sa già che giocherà la gara d'esordio il 12 giugno a Toronto, contro appunto la squadra Europea che dovesse qualificarsi nel playoff che coinvolge l'Italia.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport poi sono ancora da ufficializzare, ma le successive gare dovrebbero disputarsi giovedì 18 giugno a Los Angeles contro la Svizzera (l'ufficializzazione arriverà domani, le avversarie potrebbero essere invertite), infine la terza a Seattle mercoledì 24 giugno col Qatar (anch'essa in attesa di ufficializzazione). La terza si giocherebbe in contemporanea con Canada-Svizzera. Da notare che le distanze non sarebbero indifferenti: da Toronto a Los Angeles sono circa 4000 chilometri (e tre ore di fuso orario), dalla California a Seattle sono altri 1800 chilometri.

Il possibile calendario dell'Italia e del Gruppo B in caso di qualificazione al Mondiale:

Italia-Canada a Toronto venerdì 12 giugno;

Qatar-Svizzera a San Francisco sabato 13 giugno;

Italia-Svizzera (manca l'ufficialità) a Los Angeles giovedì 18 giugno;

Canada-Qatar (manca l'ufficialità) a Vancouver giovedì 18 giugno;

Italia-Qatar (manca l'ufficialità) a Seattle mercoledì 24 giugno;

Canada-Svizzera (manca l'ufficialità) a Vancouver mercoledì 24 giugno.