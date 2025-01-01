Dalla Croazia: Inter, trattativa alle battute finali con l'Hajduk Spalato per Mlacic. Il punto

L’Inter stringe il cerchio attorno a Branimir Mlacic, difensore classe 2007. Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Germanijak, che per primo aveva parlato del forte interesse nerazzurro, l’operazione sarebbe ormai entrata nella sua fase decisiva. A confermarlo ci sarebbe anche la recente presenza a Milano dei dirigenti dell’Hajduk Spalato, avvistati la settimana scorsa per discutere da vicino i dettagli dell’affare.

Il costo del trasferimento non è stato ancora definito, ma il club croato avrebbe posto condizioni precise: ottenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore e un pacchetto di bonus in caso di successivo trasferimento.

Il quotidiano sottolinea come l’operazione sia ormai prossima alla chiusura e l'affare è fatto all'80% circa: il giocatore vuole andarsene e l'Hajduk è pronto a cederlo. Ora si tratta solo di capire che tipo di progetto presenterà l'Inter. I suoi rappresentanti e i dirigenti dell'Hajduk sono stati a Milano la scorsa settimana e torneranno questa settimana. I due club stanno ancora trattando.