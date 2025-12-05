Rolando Bianchi: "Sono stupito positivamente dal Cagliari. Felici ko? Prenderei Daniel Maldini"

Ai microfoni di TuttoCagliari.net è intervenuto l'attaccante di lungo corso Rolando Bianchi, queste le sue parole sull'inizio della stagione dei sardi: "Sono favorevolmente impressionato dal Cagliari di quest’anno. È vero che avrebbe potuto fare qualche punto in più, ma ha perso praticamente subito la sua punta di diamante Andrea Belotti. In Coppa Italia col Napoli ha giocato molto bene. Pisacane sta facendo un ottimo lavoro; ci vuole anche un po’ di pazienza, perché la squadra è decisamente giovane. Il tecnico napoletano può contare su alcuni elementi di assoluto valore, come ad esempio Sebastiano Esposito e Marco Palestra. Personalmente sono convinto che il Cagliari raccoglierà i suoi frutti, perché il mister sta dando una chiara identità tecnico-tattica alla squadra. Poi non dimentichiamoci che la dimensione attuale della compagine isolana rispecchia fedelmente la posizione di classifica occupata dai rossoblù: in serie A ci sono molte squadre tecnicamente più forti".

Come si ferma la Roma di Gasperini?

"La Roma ha un potenziale enorme ed è guidata da un allenatore che stimo tantissimo, perché sa sempre come trasmettere la mentalità vincente ai propri calciatori. L’unica vera e propria arma che il Cagliari può contrapporre ai giallorossi è la ricerca immediata della verticalità: mi aspetto che i ragazzi di Pisacane, facendo blocco basso, recuperino palla e lancino subito in verticale le proprie punte, abili sia tecnicamente che atleticamente".

Quanto pesa l'assenza di Felici?

"In effetti il Cagliari ha perso due elementi estremamente importanti. A gennaio Angelozzi potrebbe valutare l’idea di ingaggiare Daniel Maldini, che sta trovando poco spazio all’Atalanta e che può fungere sia da centravanti puro che da seconda punta o trequartista. Inoltre in Sardegna avrebbe praticamente garantito un posto da titolare e potrebbe giocare con continuità, dimostrando appieno il suo valore".