Altafini: "Napoli messo peggio della Juve. Infortuni? Se giochiamo ogni santo giorno..."

José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato a due giorni dalla sfida del Maradona, commentando così una sfida tra due squadre falcidiate dagli infortuni: "Gli azzurri sono messi peggio, hanno perso l'intero centrocampo. Ma la Juventus senza Vlahovic deve fare a meno di un punto di riferimento offensivo di grosso spessore, uno che ti aiuta perché fa reparto. Però, se togli tutti quei calciatori a un allenatore, come sta succedendo a Conte, un po' ti scoccia. Anzi, più di un po'".

Altafini non ha dubbi sulle favorite per lo Scudetto: "Penso che Napoli e Inter stiano davanti alle altre, non so se l'una o l'altra abbia qualcosa in più, differenza minima. Però in questo periodo della stagione, con tutte queste rinunce, qualcosa può essere spostato in termini di punti, e quelli valgono sempre. Continuo a pensare che resti un duello tra Conte e Chivu. Con le altre, il Milan, la Roma, la Juventus, leggermente staccate".

Altafini commenta anche i tanti infortuni che ci sono oggi in Serie A: "Chiaro che sì. Se insistiamo a fare giocare partite ogni santo giorno, è inevitabile. E più sei una grande, più appuntamenti hai da dover affrontare. Il fisico si logora, i giocatori non sono fatti di ferro. C'è il campionato, poi la Champions League, poi la Coppa Italia, ora in quattro andranno a Riad per la Supercoppa, poi durante le soste - chiamiamole così - in tanti vanno con le nazionali. Ditemi voi quando riposano. Tra un po' rimarranno 3 o 4 per club".