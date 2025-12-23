Jugovic: "Le vittorie sul Bologna e sulla Roma sono da…Juventus. Importanti e pesanti"

L'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il momento della formazione bianconera di Luciano Spalletti: "L'allenatore toscano porta sempre bene alla Juventus, penso a Massimiliano Allegri e Marcello Lippi, il migliore di tutti" ha esordito.

Fra le tante note liete dell'arrivo del mister toscano il fatto di aver "rilanciato Koopmeiners in difesa, trovato la quadratura della squadra, sfruttato al meglio Yildiz e adesso con il ritorno di Bremer può crescere ulteriormente la Signora. Le vittorie sul Bologna e sulla Roma sono da…Juve. Importanti e pesanti. Il campionato è lungo, i bianconeri hanno bisogno di una bella striscia di vittorie".

Chiosa finale sul fatto che "alla Juventus bisogna vincere, a me lo insegnarono fin dal primo giorno a Torino: ai miei tempi non si digerivano nemmeno i pareggi. Tutto può cambiare in fretta, ma in questo momento vedo ancora favorito il Napoli. Conte è abituato a festeggiare gli scudetti, ci è riuscito ovunque".