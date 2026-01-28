Jugovic: "Juventus, la mano di Spalletti è evidente. Yildiz si sta avvicinando a Del Piero"

Trasferta insidiosa questa sera per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo al "Louis II" di Montecarlo per sfidare il Monaco dopo il successo per 3-0 in campionato sul Napoli. E proprio della vittoria dell'Allianz Stadium parla Vladimir Jugovic nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Antonio aveva tante assenze, ma la Juventus ha dominato, divertito e trionfato, l’unica cosa che conta quando giochi con quella maglia. La mano di Spalletti è evidente. L’allenatore toscano porta bene alla Juventus…Lippi ha vinto tutto, Allegri quasi. Marcello è stato l’uomo in più del nostro successo in Champions di trenta anni fa: lui e Sacchi sono i migliori della storia".

Protagonista di questa squadra è Kenan Yildiz. Il numero 10 è stato spesso accostato ad Alessandro Del Piero, un paragone che per ì'ex centrocampista sembra meno pesante: "Ale è Ale - ha sottolineato - ma questo ragazzo turco si sta avvicinando, ha grande qualità, colpi e lo spirito da Juve. Yildiz deve essere il campione attorno al quale costruire una squadra di nuovo vincente".

Infine un commento anche sul match di questa sera e su chi possa essere l'uomo decisivo in questa notte di Champions: "Metto le fiches su Thuram. Khephren ha qualcosa del brasiliano Socrates".